«Рома» хочет продать Клюйверта и Ундера за 50 млн евро

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство римского клуба не рассчитывает на игроков в новом сезоне и планирует выручить за игроков около 50 миллионов евро.

21-летний Клюйверт перешел в «Рому» из «Аякса» летом 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 31 матче, забив семь голов и отдав два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22,5 миллионов.

Что касается Ундера, то 23-летний турок находится в команде с июля 2017-го. На его счету три забитых мяча в 23 встречах в сезоне-2020/2021. Цена игрока оценивается в 24 миллиона.