«Брага» подписала Гайтана

32-летний аргентинец перешел в команду на правах свободного агента.
Накануне «Брага» объявила о подписании новичка, опубликовав фотографию игрока, очень похожего на Гайтана. Согласно информации многих португальских СМИ, полузащитник уже прошел медицинское обследование и подписал контракт с «Брагой».
Во второй половине минувшего сезона Гайтан выступал за «Лилль», приняв участие в четырех матчах. Ранее он играл в «Бенфике», «Атлетико», «Далянь Ифан» и «Чикаго».
За сборную Аргентины он забил два гола в 19 матчах.
✈️ «I Feel The Need…”— SC Braga (@SCBragaOficial) August 10, 2020
🕑 𝗔𝗠𝗔𝗡𝗛𝗔̃ 🕑 pic.twitter.com/9PXxPURR3L
источник: ФК «Брага»