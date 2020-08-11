«Брага» подписала Гайтана

32-летний аргентинец перешел в команду на правах свободного агента.

Накануне «Брага» объявила о подписании новичка, опубликовав фотографию игрока, очень похожего на Гайтана. Согласно информации многих португальских СМИ, полузащитник уже прошел медицинское обследование и подписал контракт с «Брагой».

Во второй половине минувшего сезона Гайтан выступал за «Лилль», приняв участие в четырех матчах. Ранее он играл в «Бенфике», «Атлетико», «Далянь Ифан» и «Чикаго».

За сборную Аргентины он забил два гола в 19 матчах.