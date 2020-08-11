«Тамбов» арендовал нападающего «Краснодара» Онугху

Нападающий Герман Онугху перешел из «Краснодара» в «Тамбов» на правах аренды.
Об этом сообщает пресс-служба тамбовского клуба.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИЧКА: ГЕРМАН ОНУГХА 📌— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 11, 2020
Состав футбольного клуба «Тамбов» на правах аренды пополнил нападающий «Краснодара» Герман Онугха. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона, с последующим правом выкупа.
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Большую часть прошлого сезона 24-летний Онугха выступал за «Краснодар-2». В 23 матчах ФНЛ он забил 11 мячей.