«Тамбов» арендовал нападающего «Краснодара» Онугху

Большую часть прошлого сезона 24-летний Онугха выступал за «Краснодар-2». В 23 матчах ФНЛ он забил 11 мячей.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИЧКА: ГЕРМАН ОНУГХА 📌 Состав футбольного клуба «Тамбов» на правах аренды пополнил нападающий «Краснодара» Герман Онугха. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона, с последующим правом выкупа. Подробности ➡ https://t.co/h4ZM7T4CCh pic.twitter.com/KKfkCgnG2x

Об этом сообщает пресс-служба тамбовского клуба.

Нападающий Герман Онугху перешел из «Краснодара» в «Тамбов» на правах аренды.

За основную команду «Краснодара» в минувшем сезоне нападающий провел три матча, не отметившись в них результативными действиями.

Добавим, что во втором туре чемпионата России «Тамбов» сыграет в гостях против ЦСКА. Встреча состоится 15 августа.