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11 августа 16:39
автор: Юрий Нечаев

«Тамбов» арендовал нападающего «Краснодара» Онугху

Соглашение рассчитано до конца сезона с последующим правом выкупа.

Нападающий Герман Онугху перешел из «Краснодара» в «Тамбов» на правах аренды.

Об этом сообщает пресс-служба тамбовского клуба.

Большую часть прошлого сезона 24-летний Онугха выступал за «Краснодар-2». В 23 матчах ФНЛ он забил 11 мячей.

За основную команду «Краснодара» в минувшем сезоне нападающий провел три матча, не отметившись в них результативными действиями.

Добавим, что во втором туре чемпионата России «Тамбов» сыграет в гостях против ЦСКА. Встреча состоится 15 августа.

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