«Рубин» - «Локомотив». Смолов выйдет на поле с первых минут

«Рубин» и «Локомотив» объявили составы на матч первого тура РПЛ.
👕 Стартовые составы на матч #РубинЛоко#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/bWhW5eDYzE— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 11, 2020
«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Игорь Коновалов, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Игнатьев.
Запасные: Иван Коновалов, Бегич, Тарасов, Подберезкин, Могилевец, Макаров, Давиташвили, Деспотович.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Рыбчинский, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Кверквелия, Лысцов, Сильянов, Куликов, Магкеев, Иосифов, Агеев.