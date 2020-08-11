«Рубин» - «Локомотив». Смолов выйдет на поле с первых минут

Напомним, матчем «Рубин» - «Локомотив» завершится программа первого тура РПЛ. Встреча начнется в 20:00 мск.

В прошлом сезоне игра первого круга между этими командами проходила в Москве и завершилась вничью 1:1. Во втором круге в Казани «Локомотив» одержал победу со счетом 2:0.