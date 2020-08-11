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11 августа 19:10
автор: Юрий Нечаев

«Рубин» - «Локомотив». Смолов выйдет на поле с первых минут

Матчем в Казани завершится первый тур чемпионата России-2020/21.

«Рубин» и «Локомотив» объявили составы на матч первого тура РПЛ.

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Игорь Коновалов, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Игнатьев.
Запасные: Иван Коновалов, Бегич, Тарасов, Подберезкин, Могилевец, Макаров, Давиташвили, Деспотович.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Рыбчинский, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Кверквелия, Лысцов, Сильянов, Куликов, Магкеев, Иосифов, Агеев.

Напомним, матчем «Рубин» - «Локомотив» завершится программа первого тура РПЛ. Встреча начнется в 20:00 мск.

В прошлом сезоне игра первого круга между этими командами проходила в Москве и завершилась вничью 1:1. Во втором круге в Казани «Локомотив» одержал победу со счетом 2:0.

источник: «Советский спорт»
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