Леон Горетцка: «Бавария» способна обыграть любого соперника

Полузащитник «Баварии» Леон Горетцка поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

»Мы уже в Португалии, готовимся к единственному матчу против «Барселоны». Мы готовы выложиться на полную!

«Бавария» способна обыграть любого соперника. Тем не менее, мы знаем, что нам предстоит встретиться с действительно хорошей командой с первоклассными игроками», — цитирует полузащитника пресс-служба мюнхенской команды.

🎙️ @leongoretzka_: «We are in the knockout games in the #UCL now. There is no easy way anymore. We are here in Portugal preparing for the single-leg game against Barcelona. It doesn't get much bigger. We are ready to give it our all!» 🔥#packmas #MissionLis6on pic.twitter.com/xMSAtJs8gR