ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 августа 21:58
автор: Юрий Нечаев

«Локомотив» в гостях переиграл «Рубин», Слуцкий был удален в перерыве

Матчем в Казани завершился первый тур РПЛ.

«Локомотив» одержал гостевую победу над «Рубином» в первом туре чемпионата России со счетом 2:0.

Гости добились уверенного перевеса уже в первом тайме. На второй минуте Алексей Миранчук открыл счет, а на 26-й Дмитрий Баринов удвоил преимущество своей команды.

В перерыве матча главный арбитр Сергей Иванов за споры удалил главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

Заканчивали встречу хозяева вдесятером. На 65-й минуте прямую красную карточку получил Силвие Бегич.

Во втором туре обе команды сыграют дома. «Рубин» примет «Урал», а «Локомотив» - «Краснодар». Оба матча пройдут 15 августа.

Чемпионат России
РПЛ
Первый тур

«Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Москва) - 0:2 (0:2)

Голы: Алексей Миранчук, 2. Баринов, 26.

Рубин: Дюпин, Старфельт, Меркулов, Самошников (Бегич, 46), Уремович, Евтич, Бакаев (Макаров, 62), Коновалов (Деспотович, 62), Абильгор, Кварацхелия (Давиташвили, 72), Игнатьев (Тарасов, 80).

Локомотив: Гильерме, Чорлука, Серкейра, Живоглядов, Рыбус (Куликов, 90), Миранчук, Рыбчинский (Игнатьев, 70), Крыховяк, Баринов (Иосифов, 90), Жемалетдинов (Магкеев, 76), Смолов (Агеев, 90).

Предупреждения: Рыбчинский (48), Игнатьев (50), Живоглядов (59), Уремович (65), Баринов (78), Макаров (85), Магкеев (88), Иосифов (90).

Удаление: Бегич (65).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
15-летний чертановец Пиняев поражает ФНЛ уровнем мастерстваВеликолепная восьмёрка. Оцениваем перспективы команд в четвертьфиналах Лиги чемпионовKia Stonic 2020 стал свежее и получил новые двигателиКарпин — об игре с «Сочи»: они поступили мерзкоШироков объяснил, за что избил судью во время любительского матчаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
«Судьи всех нас считают идиотами». Эмоциональный монолог Слуцкого после матча «Рубин» - «Локомотив»
Тренер был удален в перерыве матча.
11.08.2020 22:43
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Данил Круговой: Незабываемые эмоции. Наконец-то сбылась мечта — выйти в футболке «Зенита» в РПЛ
«Зенит» стартовал в чемпионате России с гостевой победы.
11.08.2020 22:33
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Рыбчинский назван лучшим игроком матча «Рубин» - «Локомотив»
Матчем в Казани завершился первый тур РПЛ.
11.08.2020 22:23
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Бородюк назначен главным тренером австрийского клуба «Хорн» (фото)
Команда выступает во второй бундеслиге Австрии.
11.08.2020 22:15
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Локомотив» в гостях переиграл «Рубин», Слуцкий был удален в перерыве
Матчем в Казани завершился первый тур РПЛ.
11.08.2020 21:58
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Защитник Глик перешел из «Монако» в «Беневенто»
Поляк выступал за французский клуб с 2016 года.
11.08.2020 21:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Леонид Федун: Мы недовольны работой Тедеско? Это, мягко говоря, чушь
Контракт специалиста рассчитан до июня 2021 года.
11.08.2020 21:11
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Спартак» не собирается увольнять Тедеско
Контракт специалиста рассчитан до июня 2021 года.
11.08.2020 20:57
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Александр Хацкевич: «Ротор» показал, что играть можно с любым соперником
Волгоградцы уступили в первом матче после возвращения в РПЛ.
11.08.2020 20:47
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Семак - после победы над «Ротором»: Поздравляю болельщиков с удачным стартом в новом сезоне РПЛ
«Зенит» стартовал в чемпионате России с гостевой победы.
11.08.2020 20:34
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика