«Локомотив» в гостях переиграл «Рубин», Слуцкий был удален в перерыве

«Локомотив» одержал гостевую победу над «Рубином» в первом туре чемпионата России со счетом 2:0.

Гости добились уверенного перевеса уже в первом тайме. На второй минуте Алексей Миранчук открыл счет, а на 26-й Дмитрий Баринов удвоил преимущество своей команды.

В перерыве матча главный арбитр Сергей Иванов за споры удалил главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

Заканчивали встречу хозяева вдесятером. На 65-й минуте прямую красную карточку получил Силвие Бегич.

Во втором туре обе команды сыграют дома. «Рубин» примет «Урал», а «Локомотив» - «Краснодар». Оба матча пройдут 15 августа.