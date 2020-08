В обратном направлении проследовал 23-летний защитник лондонцев Кайл Уокер-Питерс. Он обошелся «Саутгемптону» примерно в 12 миллионов фунтов.

Just the start ⚡️



Here's to making it 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲𝗻𝘁, @KWPeters! 🤝 pic.twitter.com/0JyNXkaknY