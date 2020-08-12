«Спартак-2» на выезде обыграл «Томь» и возглавил турнирную таблицу ФНЛ

В составе московской команды голом отметился Степан Оганесян (64-я минута), а еще один мяч в свои ворота срезал полузащитник «Томи» Денис Талалай (17). У хозяев поля точным ударом отличился Илья Визнович (12).

Отметим, что на 61-й минуте нападающий «Спартака» Сильванус Нимели не смог реализовать пенальти.

После этой игры «Спартак-2» набрал семь очков и вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Томь», проигравшая третий матч на старте первенства, занимает последнюю строчку.