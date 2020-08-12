Сергей Юран: Вилков фактически дал указание Москалеву назначить пенальти в финале Кубка России

- Там в роли VAR был Михаил Вилков, и именно он фактически дал указание арбитру в поле назначить пенальти после падения Малкома. Откуда я это знаю? Игроки рассказали, что они сразу после эпизода подошли к главному судье Владимиру Москалеву, а тот остановил их: «Подождите, я разговариваю с видеопомощником». И потом добавил: «Мне сейчас сказали — это железобетонный пенальти». И как это понимать? Эти слова арбитра могут подтвердить Дмитрий Тихий, Женя Гапон. Если, как говорит арбитр Алексей Еськов после матча «Спартак» - «Сочи», он не может давать рекомендации согласно протоколу УЕФА, то как оценивать действия Вилкова? - передает слова Юрана News.ru.

Напомним, что 25 июля в Екатеринбурге состоялся финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Победу со счетом 1:0 в этой встрече одержала команда из Санкт-Петербурга благодаря точному удару нападающего Артема Дзюбы с пенальти.