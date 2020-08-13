Джордан Ларссон: «Спартак» лишили победы в матче с «Сочи», поставив два странных пенальти

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением о судействе в матче «Спартак» - «Сочи».

«Обычно не говорю про судей, но тут все очевидно. Нас лишили победы, поставили два странных пенальти в наши ворота. Когда посмотрел повтор второго эпизода, то был в шоке. Как за такое можно назначить пенальти?!

Конечно, мы и сами виноваты: должны были забивать больше еще в первом тайме. На следующее утро после матча тренер сказал именно об этом. Продолжаем работать, победы придут», - цитирует шведа пресс-служба московского клуба.

Напомним, в первом туре РПЛ «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью 2:2. Москвичи вели по ходу матча 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум спорным пенальти. Второй мяч сочинцы забили на 90-й минуте.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Ахмат». Встреча состоится 14 августа.