Нападающий «Спартака» Ларссон рассказал, что его больше всего удивляет в России

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о жизни в Москве.

«Что удивляет в России? Говорил это, когда только познакомился с Москвой, и повторю сейчас: пробки. И дело не столько в количестве машин, сколько в стиле вождения многих людей. Что-то за гранью!

Любимые места? Много таких. Москва-Сити — там отличные рестораны, Парк Горького — гуляли там с нашей собакой Беллой», - рассказал швед клубной пресс-службе.

Напомним, что Ларссон выступает за «Спартак» с 2019 года. В 31 матче за клуб он забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.

В первом туре нового сезона РПЛ красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Сочи» 2:2. Один из голов в этом матче записал на свой счет Ларссон.