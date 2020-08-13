ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 августа 12:23
автор: Юрий Нечаев

Нападающий «Спартака» Ларссон рассказал, что его больше всего удивляет в России

Форвард переехал в Москву год назад.

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о жизни в Москве.

«Что удивляет в России? Говорил это, когда только познакомился с Москвой, и повторю сейчас: пробки. И дело не столько в количестве машин, сколько в стиле вождения многих людей. Что-то за гранью!

Любимые места? Много таких. Москва-Сити — там отличные рестораны, Парк Горького — гуляли там с нашей собакой Беллой», - рассказал швед клубной пресс-службе.

Напомним, что Ларссон выступает за «Спартак» с 2019 года. В 31 матче за клуб он забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.

В первом туре нового сезона РПЛ красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Сочи» 2:2. Один из голов в этом матче записал на свой счет Ларссон.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Ахмат». Встреча состоится 14 августа.

источник: ФК «Спартак»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Продажи автомобилей Volkswagen в России по итогам июля выросли почти на 30%Сделай сам: ремонтируем проколотое и пробитое колесоНазвана дата пресс-конференции в Москве действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба НурмагомедоваТихонов раскрыл подробности драки Широкова с арбитромТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЦСКА посмеялся над арбитром матча "Спартак" - "Сочи" Казарцевым
Гол Сона в ворота «Бернли» признан лучшим в АПЛ в прошлом сезоне (видео)
Встреча состоялась 7 декабря прошлого года.
13.08.2020 12:37
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Нападающий «Спартака» Ларссон рассказал, что его больше всего удивляет в России
Форвард переехал в Москву год назад.
13.08.2020 12:23
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«РБ Лейпциг» и «Атлетико» сегодня сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов
Встреча начнется в 22:00 мск.
13.08.2020 12:10
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Джордан Ларссон: «Спартак» лишили победы в матче с «Сочи», поставив два странных пенальти
Матч первого тура РПЛ с участием красно-белых завершился скандалом.
13.08.2020 11:57
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Ливерпуль» представил выездную форму на следующий сезон (фото)
Техническим партнером клуба является компания Nike.
13.08.2020 11:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Неймар: Даже мысли не допускал, что «ПСЖ» вернется домой уже завтра
Парижский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
13.08.2020 11:09
Футбол
автор: Юрий Нечаев
У Смолова в Барселоне украли часы стоимостью 300 тысяч евро
Нападающий пол года играл в Испании на правах аренды.
13.08.2020 10:27
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Стало известно, кто из игроков «Барселоны» заразился коронавирусом
Команда продолжает подготовку к четвертьфиналу Лиги чемпионов.
13.08.2020 10:16
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Тухель - о победе над «Аталантой»: Результат справедлив, но и без удачи не обошлось
Решающие матчи турнира проходят в Португалии.
13.08.2020 10:02
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Гасперини - о вылете «Аталанты» из ЛЧ: Пропускать в добавленное время всегда больнее
Решающие матчи турнира проходят в Португалии.
13.08.2020 09:34
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика