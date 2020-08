Гол нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина признан лучшим в АПЛ в сезоне-2019/20.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

