Ларссон - о Кокорине: У нас схожий игровой стиль, и дополнительная конкуренция — это даже плюс

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением о новобранце московского клуба Александре Кокорине.

«Пока мы только провели несколько тренировок вместе. Но видно, что это умный, опытный игрок, с развитым голевым чутьем. Наверное, у нас в чем-то схожий игровой стиль, и дополнительная конкуренция — это даже плюс. Рад, что появился такой сильный партнер. У нас молодая команда, его опыт поможет справляться с давлением», - цитирует шведа клубная пресс-служба.

Напомним, что Ларссон выступает за «Спартак» с 2019 года. В 31 матче за клуб он забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.

В первом туре нового сезона РПЛ красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Сочи» 2:2. Один из голов в этом матче записал на свой счет Ларссон.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Ахмат». Встреча состоится 14 августа.