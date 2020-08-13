ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 августа 13:03
автор: Юрий Нечаев

Ларссон - о Кокорине: У нас схожий игровой стиль, и дополнительная конкуренция — это даже плюс

Бывший форвард «Динамо» и «Зенита» пока не дебютировал за красно-белых.

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением о новобранце московского клуба Александре Кокорине.

«Пока мы только провели несколько тренировок вместе. Но видно, что это умный, опытный игрок, с развитым голевым чутьем. Наверное, у нас в чем-то схожий игровой стиль, и дополнительная конкуренция — это даже плюс. Рад, что появился такой сильный партнер. У нас молодая команда, его опыт поможет справляться с давлением», - цитирует шведа клубная пресс-служба.

Напомним, что Ларссон выступает за «Спартак» с 2019 года. В 31 матче за клуб он забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.

В первом туре нового сезона РПЛ красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Сочи» 2:2. Один из голов в этом матче записал на свой счет Ларссон.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Ахмат». Встреча состоится 14 августа.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» до июня 2023 года.

источник: ФК «Спартак»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Что выгодней: заправка автомобиля до полного бака или раз в день по чуть-чуть?«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс»ЦСКА и «Ростов» открыли чемпионат РПЛ победамиЦСКА посмеялся над арбитром матча "Спартак" - "Сочи" КазарцевымТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
Кокорин не поможет «Спартаку» в матчах с «Ахматом» и «Уфой»
Форвард пропустил встречу первого тура против «Сочи».
13.08.2020 14:05
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Президент «ПСЖ»: Неймар и Мбаппе никогда не покинут Париж
Французский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
13.08.2020 13:57
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Локомотив» официально объявил о переходе Райковича
Защитник будет выступать под номером 41.
13.08.2020 13:11
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Ларссон - о Кокорине: У нас схожий игровой стиль, и дополнительная конкуренция — это даже плюс
Бывший форвард «Динамо» и «Зенита» пока не дебютировал за красно-белых.
13.08.2020 13:03
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Юлиан Нагельсманн: Можете быть уверены, «РБ Лейпциг» даст бой «Атлетико»
Встреча начнется в 22:00 мск.
13.08.2020 12:54
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Гол Сона в ворота «Бернли» признан лучшим в АПЛ в прошлом сезоне (видео)
Встреча состоялась 7 декабря прошлого года.
13.08.2020 12:37
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Нападающий «Спартака» Ларссон рассказал, что его больше всего удивляет в России
Форвард переехал в Москву год назад.
13.08.2020 12:23
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«РБ Лейпциг» и «Атлетико» сегодня сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов
Встреча начнется в 22:00 мск.
13.08.2020 12:10
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Джордан Ларссон: «Спартак» лишили победы в матче с «Сочи», поставив два странных пенальти
Матч первого тура РПЛ с участием красно-белых завершился скандалом.
13.08.2020 11:57
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Ливерпуль» представил выездную форму на следующий сезон (фото)
Техническим партнером клуба является компания Nike.
13.08.2020 11:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика