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13 августа 14:46
автор: Юрий Нечаев

Фаусто Вера: Мы давно знакомы с Гайчем. Было бы здорово поиграть с ним за ЦСКА

Контракт футболиста с «Архентинос Хуниорс» рассчитан до июня 2021 года.

Полузащитник Фаусто Вера сообщил, что был бы не прочь перейти в московский ЦСКА.

«Некоторые клубы мной интересуются, это правда. Если придет предложение, которое удовлетворит руководство и лично меня, то мы его рассмотрим. ЦСКА — большой русский клуб, постоянно выступает в еврокубках и борется за чемпионство, так что это хороший вариант. К тому же, там теперь выступает Адольфо Гайч. Мы с ним давно знакомы, играли вместе за сборную. Мы пообщались в Zoom, он выглядел очень счастливым. Было бы здорово поиграть с ним вместе за одну команду», — цитирует аргентинца TyC Sports.

20-летний Вера, играющий на позиции опорного полузащитника, выступает за «Архентинос Хуниорс». В минувшем сезоне он провел 17 матчей и забил один гол. В активе игрока восемь игр и один забитый мяч за сборную Аргентины до 23 лет.

ЦСКА стартовал в чемпионате России с гостевой победы над «Химками» со счетом 2:0. Во втором туре красно-синие на своем поле примут «Тамбов». Встреча состоится 15 августа.

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