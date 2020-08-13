ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 августа 17:40

Спортшколы Кемеровской области получили деньги за трансфер Головина в «Монако»

Школы подтвердили факт получения денег за подготовку полузащитника Александра Головина.

- Школы сообщили, что денежные средства дошли до них, - цитирует ТАСС службу коммуникаций РФС.

Напомним, что Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. По регламенту ФИФА, часть средств должна была достаться школам, воспитавшим игрока, который начинал заниматься футболом в Калтане. Французский клуб произвел необходимый перевод на счета РФС. 11 июня там сообщили о поступлении денег.

Отметим, что в марте текущего года французский клуб продлил контракт с российским полузащитником до 2024 года.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Знаменитые «спартаковцы» выступили за пожизненное отстранение арбитров матча с «Сочи»Утечка антифриза: диагностика и причиныТурнир WTA в Праге начался с поражения КудерметовойБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЦСКА посмеялся над арбитром матча "Спартак" - "Сочи" Казарцевым
Александр Алаев: Чтобы добиться результатов, Кашшаи необходимо время и доверие
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев считает, что глава департамента судейства Виктор Кашшаи должен продолжить свою работу.
13.08.2020 18:46
Футбол
Александр Алаев: Арбитр Казарцев отстранен, по Еськову на данный момент решений нет
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что Василий Казарцев, обслуживающий матч «Спартак» - «Сочи», отстранен от судейства.
13.08.2020 18:41
Футбол
Сергей Ташуев: Гайч является хорошим усилением для ЦСКА
Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев оценил переход нападающего Адольфо Гайча в ЦСКА.
13.08.2020 18:35
Футбол
Шамиль Газизов: Мелкадзе отдан в аренду в «Ахмат», но сможет сыграть со «Спартаком»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что нападающий Георгий Мелкадзе перешел в «Ахмат» на правах аренды.
13.08.2020 17:50
Футбол
Спортшколы Кемеровской области получили деньги за трансфер Головина в «Монако»
Школы подтвердили факт получения денег за подготовку полузащитника Александра Головина.
13.08.2020 17:40
Футбол
Александр Медведев: Анюков войдет в тренерский штаб «Зенита»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что бывший защитник команды Александр Анюков войдет в тренерский штаб Сергея Семака.
13.08.2020 17:31
Футбол
Анатолий Бышовец: Деньги на приобретение Кокорина выброшены впустую
Заслуженный тренер СССР считает, что уровень и возможности игроков «Зенита» можно будет определить только по матчам в Лиге чемпионов.
13.08.2020 16:44
Футбол
Анатолий Бышовец: Матчи ЛЧ - единственный фактор, способный определить возможности игроков «Зенита»
Заслуженный тренер СССР считает, что уровень и возможности игроков «Зенита» можно будет определить только по матчам в Лиге чемпионов.
13.08.2020 16:27
Футбол
Мишкич перешел из «Оренбурга» в «Урал»
Полузащитник «Оренбурга» Даниэль Мишкич продолжит карьеру в клубе из Екатеринбурга.
13.08.2020 16:13
Футбол
Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября
Полный календарь будет опубликован позднее.
13.08.2020 15:58
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика