15-летний Пиняев вошел в символическую сборную третьего тура ФНЛ

ФНЛ опубликовала символическую сборную по итогам третьего тура.
В символическую сборную 3-го тура Олимп-ФНЛ по версии лиги попали представители десяти клубов. Двумя футболистами представлен «Оренбург». Кроме того, «Балтика» представлена защитником и главным тренером.— ФНЛ (@FNLeague) August 14, 2020
Безусловно, стоит в очередной раз выделить… https://t.co/ajkkEGd0XH pic.twitter.com/vXZPOTd0pE
В число 11 лучших вошли представители 10 разных клубов. Только «Оренбург» представлен двумя игроками.
Отдельно стоит отметить присутствие в сборной 15-летнего полузащитника «Чертаново» Сергея Пиняева. В минувшем туре футболист отличился в матче против «Иртыша» и тем самым стал автором самого «молодого» гола в истории лиги.