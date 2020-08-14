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14 августа 12:53
автор: Юрий Нечаев

15-летний Пиняев вошел в символическую сборную третьего тура ФНЛ

Полузащитник «Чертаново» забил свой первый гол за основную команду .

ФНЛ опубликовала символическую сборную по итогам третьего тура.

В число 11 лучших вошли представители 10 разных клубов. Только «Оренбург» представлен двумя игроками.

Отдельно стоит отметить присутствие в сборной 15-летнего полузащитника «Чертаново» Сергея Пиняева. В минувшем туре футболист отличился в матче против «Иртыша» и тем самым стал автором самого «молодого» гола в истории лиги.

источник: ФНЛ
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