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14 августа 13:18
автор: Юрий Нечаев

Хабиб Нурмагомедов: Чемпионат России без «Спартака» стал бы очень скучным

Боец признался, что любит футбол.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился своим мнением о скандальном эпизоде в матче первого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи».

«Я люблю футбол, почти все смотрю. У меня отец болел за «Спартак», знал составы, следил. Во втором эпизоде я бы не стал назначать пенальти. Слышал, что красно-белые хотели сняться с чемпионата, но я бы посоветовал этого не делать. Чемпионат России без «Спартака» был бы очень скучным», - цитирует Хабиба «Советский спорт».

Напомним, в матче первого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи» (2:2) главный арбитр Василий Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота москвичей. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата страны.

Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку с Джастином Гэтжи, который запланирован на 24 октября.

На сегодняшний момент в активе россиянина 28 побед в 28 поединках. Свой последний бой 31-летний россиянин провел в сентябре прошлого года. Хабиб удушающим приемом победил американца Дастина Порье.

источник: «Советский спорт»
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