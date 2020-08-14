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14 августа 14:35
автор: Юрий Нечаев

Дмитрий Баринов: Если бы не коронавирус, возможно, я уже играл бы в Европе

Футболист является воспитанником академии «Локомотива».

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что мог бы перейти в европейский клуб, если бы не пандемия коронавируса.

«Интерес от зарубежных клубов есть и, если бы сейчас не было карантина, возможно, я бы уже был там, в Европе. Я прошу людей, которые занимаются этими вопросами, не афишировать этого, чтобы это меня не отвлекало», - рассказал футболист в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до июня 2023 года. В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провел за железнодорожников 29 матчей и забил два гола.

Вместе с «Локомотивом» Баринов выигрывал чемпионат и Кубок России (дважды).

источник: Телеканал «Россия 24»
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