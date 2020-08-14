Голкипер Медведев покидает «Локомотив»

«Локомотив» объявил о том, что голкипер Никита Медведев покидает команду.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Никита Медведев покидает «Локо»!— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 14, 2020
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию 🤝
Мы благодарим Никиту и желаем успехов в дальнейшей карьере!
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Медведев перешел в «Локомотив» из «Ростова» в 2017 году. За это время он провел за железнодорожников всего два матча, в которых пропустил пять мячей.