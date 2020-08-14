Голкипер Медведев покидает «Локомотив»

«Локомотив» объявил о том, что голкипер Никита Медведев покидает команду.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Никита Медведев покидает «Локо»!



Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию 🤝



Мы благодарим Никиту и желаем успехов в дальнейшей карьере!



➡️ https://t.co/Rm7RoA1TlW pic.twitter.com/Fbq45GCzMY — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 14, 2020

Медведев перешел в «Локомотив» из «Ростова» в 2017 году. За это время он провел за железнодорожников всего два матча, в которых пропустил пять мячей.