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14 августа 14:42
автор: Юрий Нечаев

Голкипер Медведев покидает «Локомотив»

Футболист провел за москвичей всего два матча.

«Локомотив» объявил о том, что голкипер Никита Медведев покидает команду.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Медведев перешел в «Локомотив» из «Ростова» в 2017 году. За это время он провел за железнодорожников всего два матча, в которых пропустил пять мячей.

25-летний вратарь является чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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