ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 августа 15:06
автор: Юрий Нечаев

Главный тренер «Баварии»: Мы думали над тем, как играть против Месси. Но я об этом не расскажу

В Португалии продолжаются решающие матчи Лиги чемпионов.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Это матч не «Баварии» против Месси, а матч «Баварии» против «Барселоны». Месси — футболист мирового уровня, и мы думали над тем, как мы сможем играть против него. Но я не расскажу про это», - цитирует тренера пресс-служба мюнхенцев.

Напомним, четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Бавария» состоится сегодня, 14 августа. Матч начнется в 22:00 мск.

Сильнейший в этом противостоянии в 1/2 финала сыграет с победителем матча «Манчестер Сити» - «Лион».

Во втором полуфинале встретятся «РБ Лейпциг» и «ПСЖ».

источник: ФК «Бавария»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В «Рубине» появился футболист из Южной КореиЧто выгодней: заправка автомобиля до полного бака или раз в день по чуть-чуть?«Бостон Брюинз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в овертайме матча Кубка СтэнлиТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринКрасотка, которая развела Пелагею с ТелегинымЖурнал Maxim назвал самую сексуальную россиянку
Вратарь Медведев, покинувший «Локомотив», продолжит карьеру в «Рубине»
Футболист является воспитанником ижевского «Зенита».
14.08.2020 15:42
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Защитник Рыков стал игроком «Урала»
Прошлый сезон игрок провел в «Динамо».
14.08.2020 15:23
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Главный тренер «Баварии»: Мы думали над тем, как играть против Месси. Но я об этом не расскажу
В Португалии продолжаются решающие матчи Лиги чемпионов.
14.08.2020 15:06
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Голкипер Медведев покидает «Локомотив»
Футболист провел за москвичей всего два матча.
14.08.2020 14:42
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Дмитрий Баринов: Если бы не коронавирус, возможно, я уже играл бы в Европе
Футболист является воспитанником академии «Локомотива».
14.08.2020 14:35
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Нападающий Сергеев подписал контракт с «Крыльями Советов»
Самарский клуб постарается вернуться в РПЛ.
14.08.2020 14:15
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Оренбург» объявил о приобретении трех футболистов на правах аренды
В нынешнем сезоне команда выступает ФНЛ.
14.08.2020 13:47
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Хабиб Нурмагомедов: Чемпионат России без «Спартака» стал бы очень скучным
Боец признался, что любит футбол.
14.08.2020 13:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Защитник «Ливерпуля» Трент признан лучшим молодым игроком АПЛ сезона-2019/20
Футболист помог своему клубу выиграть чемпионат страны.
14.08.2020 13:04
Футбол
автор: Юрий Нечаев
15-летний Пиняев вошел в символическую сборную третьего тура ФНЛ
Полузащитник «Чертаново» забил свой первый гол за основную команду .
14.08.2020 12:53
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика