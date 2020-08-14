Главный тренер «Баварии»: Мы думали над тем, как играть против Месси. Но я об этом не расскажу

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Это матч не «Баварии» против Месси, а матч «Баварии» против «Барселоны». Месси — футболист мирового уровня, и мы думали над тем, как мы сможем играть против него. Но я не расскажу про это», - цитирует тренера пресс-служба мюнхенцев.

Напомним, четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Бавария» состоится сегодня, 14 августа. Матч начнется в 22:00 мск.

Сильнейший в этом противостоянии в 1/2 финала сыграет с победителем матча «Манчестер Сити» - «Лион».

Во втором полуфинале встретятся «РБ Лейпциг» и «ПСЖ».