Кирилл Новиков: Моро, можно сказать, уже в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подтвердил, что полузащитник Никола Моро близок к переходу в московский клуб.

«Никола Моро, можно сказать, уже у нас, но у него проблемы с пересечением границ. В понедельник он должен прибыть в Москву и приступить к занятиям. Будут ли еще новички? Возможно», — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Предыдущим клубом Моро было загребское «Динамо». В прошлом сезоне 22-летний полузащитник забил два гола в 40 матчах.

В активе игрока 15 игр и один забитый мяч в составе сборной Хорватии до 21 года.

Добавим, что сегодня, в рамках второго тура РПЛ, «Динамо» на своем поле принимает «Ротор».