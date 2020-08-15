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15 августа 16:45
автор: Юрий Нечаев

ЦСКА - «Тамбов». Дзагоев начнет встречу в стартовом составе

Сегодня продолжится второй тур РПЛ.

ЦСКА и «Тамбов» объявили стартовые составы на матч второго тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Дзагоев, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Сигурдссон.
Запасные: Тороп, Васин, Магнуссон, Котин, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Шкурин, Гайч.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Чуперка, Карасев, Килин, Панченко, Костюков, Карапетян.
Запасные: Чагров, Шляков, Головня, Каплиенко, Кабахидзе, Балашов, Обухов.

Напомним, ранее сегодня пресс-служба ЦСКА объявила о том, что нападающий Федор Чалов пропустит игру из-за повреждения колена.

Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 18:00 мск.

источник: «Советский спорт»
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