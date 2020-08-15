ЦСКА - «Тамбов». Дзагоев начнет встречу в стартовом составе

ЦСКА и «Тамбов» объявили стартовые составы на матч второго тура чемпионата России.

Напомним, ранее сегодня пресс-служба ЦСКА объявила о том, что нападающий Федор Чалов пропустит игру из-за повреждения колена.

Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 18:00 мск.