ЦСКА - «Тамбов». Дзагоев начнет встречу в стартовом составе

ЦСКА и «Тамбов» объявили стартовые составы на матч второго тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Дзагоев, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Сигурдссон.
Запасные: Тороп, Васин, Магнуссон, Котин, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Шкурин, Гайч.
«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Чуперка, Карасев, Килин, Панченко, Костюков, Карапетян.
Запасные: Чагров, Шляков, Головня, Каплиенко, Кабахидзе, Балашов, Обухов.
Стартовые составы матча #ЦСКАТамбов 📋#ЦСКАТамбов pic.twitter.com/bphfyt51hO— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 15, 2020