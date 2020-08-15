Вратарь Дюпин признан лучшим игроком матча «Рубин» - «Урал»

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин признан лучшим игроком матча казанского клуба против «Урала» во втором туре РПЛ.

Гости нанесли пять ударов в створ ворот хозяев, а пробить Дюпина смогли лишь с 11-метровой отметки.

Напомним, матч «Рубин» - «Урал» завершился со счетом 1:1.

В первом тайме команды обменялись голами с пенальти. На 12-й минуте Эрик Бикфалви открыл счет, а на 35-й Иван Игнатьев восстановил равновесие.

Обе команды заканчивали матч вдесятером. Еще в первой половине две желтые карточки получил защитник хозяев Михаил Меркулов. На 63-й минуте за второе предупреждение был удален Роман Емельянов.