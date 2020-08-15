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15 августа 18:35
автор: Юрий Нечаев

Новиков - о ничьей с «Ротором»: «Динамо» не хватило точности в завершающей стадии

Команды не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами.

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал ничью с «Ротором» в чемпионате России.

«Матч неиспользованных возможностей. Во второй половине у нас было огромное количество моментов. Я доволен желанием и самоотдачей команды. Не хватило точности в завершающей стадии. Матчи на своем поле даются нам тяжелее, чем гостевые. Будем переламывать эту тенденцию», — передает слова Новикова Sport24.ru.

Напомним, «Динамо» и «Ротор» сыграли вничью во втором туре РПЛ со счетом 0:0.

У динамовцев после двух игр стало четыре очка, они догнали «Спартак» во главе турнирной таблицы. «Ротор» - 15-й (одно очко).

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Ростов», а волгоградцы сыграют в гостях против «Ахмата». Обе встречи состоятся 19 августа.

источник: Sport24.ru
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