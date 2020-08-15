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15 августа 20:04

Александр Точилин: «Бавария» - фаворит Лиги чемпионов

Глава селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин считает, что мюнхенский клуб – главный фаворит текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

- «Манчестер Сити» еще посмотрим, но «Бавария», по-моему, фаворит всего турнира, это организованная во всех смыслах команда, которая к тому же никому не уступает в уровне исполнительского мастерства отдельных игроков, - приводит слова Точилина «РИА Новости».

Напомним, что в пятницу «Бавария» в четвертьфинале Лиги чемпионов разгромила «Барселону» со счетом 8:2. В полуфинале турнира немецкая команда сыграет против победителя матча «Манчестер Сити» - «Лион», который состоится сегодня.

Добавим, что в другом полуфинальном матче Лиги чемпионов между собой встретятся «РБ Лейпциг» и «Пари Сен-Жермен».

источник: «РИА Новости»
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