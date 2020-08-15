Александр Точилин: «Бавария» - фаворит Лиги чемпионов

- «Манчестер Сити» еще посмотрим, но «Бавария», по-моему, фаворит всего турнира, это организованная во всех смыслах команда, которая к тому же никому не уступает в уровне исполнительского мастерства отдельных игроков, - приводит слова Точилина «РИА Новости».

Напомним, что в пятницу «Бавария» в четвертьфинале Лиги чемпионов разгромила «Барселону» со счетом 8:2. В полуфинале турнира немецкая команда сыграет против победителя матча «Манчестер Сити» - «Лион», который состоится сегодня.

Добавим, что в другом полуфинальном матче Лиги чемпионов между собой встретятся «РБ Лейпциг» и «Пари Сен-Жермен».