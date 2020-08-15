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15 августа 21:26

Виктор Гончаренко: Думаю, что Влашич сыграет с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА сообщил, что полузащитник Никола Влашич успеет восстановиться к матчу с «Зенитом».

- По Чалову: с ним сложнее, так как он достаточно долго играл с травмой колена. По сути, все замены, которые у него были, связаны именно с этим. Влашич, думаю, что сыграет с «Зенитом», - приводит слова Гончаренко «РИА Новости».

Напомним, что в субботу ЦСКА на своем поле обыграл «Тамбов» во втором туре чемпионата России со счетом 2:1. После этой встречи московская команда, одержав вторую победу на старте сезона, набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре 19 августа армейцы сыграют в гостях против «Зенита».

источник: «РИА Новости»
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