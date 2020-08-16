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16 августа 01:49

Деян Ловрен: Рад забитому мячу, но гораздо важнее, что в матче с «Ростовом» мы не пропустили

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от выездного матча против «Ростова» (2:0).

- Счастлив, потому что мы получили три очка. Конечно, я рад и забитому мячу, но гораздо важнее то, что мы не пропустили. Для команды очень важно не терять уверенность, и то, как мы играем на выезде, многое о нас говорит, - рассказал Ловрен в интервью клубной пресс-службе, видео которого опубликовано на официальном сайте «Зенита».

Напомним, что после этой игры «Зенит» набрал шесть очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая ЦСКА и «Локомотив» лишь по дополнительным показателям. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле сыграет против ЦСКА.

источник: ФК «Зенит»
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Деян Ловрен: Рад забитому мячу, но гораздо важнее, что в матче с «Ростовом» мы не пропустили
Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от выездного матча против «Ростова» (2:0).
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