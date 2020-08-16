Анатолий Мещеряков: Вот-вот будет усиление состава. В ближайшее время объявим

Председатель совета директоров »Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что в ближайшее время клуб объявит о приобретении новых футболистов.

«Вот-вот будет усиление. Менеджмент работает над этим. В текущих условиях есть определенные трудности, учитывая ход переговоров и новый лимит. Думаю, в ближайшее время объявим», — цитирует Мещерякова «РИА Новости».

Напомним, в летнее трансферное окно «Локомотив» уже приобрел защитников Слободана Райковича и Виталия Лысцова, полузащитника Жасура Жалолиддинова и нападающего Виталия Лисаковича.

В двух стартовых турах чемпионата России железнодорожники одержали две победы. Красно-зеленые набрали шесть очков и вместе с ЦСКА и «Зенитом» возглавили турнирную таблицу.

19 августа «Локомотив» сыграет в гостях против «Урала».