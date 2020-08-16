Сегодня «Севилья» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в полуфинале Лиги Европы.

На предыдущей стадии испанский клуб обыграл «Вулверхэмптон» (1:0), а «МЮ» лишь в добавленное время сломил сопротивление «Копенгагена» (1:0).

Ранее пути команд пересекались в сезоне-2017/18, в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра, прошедшая в Испании, завершилась вничью 0:0. В ответной встрече сильнее оказалась «Севилья» 2:1, которая и прошла в четвертьфинал.

Матч «Севилья» - «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня, 16 августа, на стадионе «Rhein-Energie-Stadion» (Кельн, Германия). Начало - в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что во втором полуфинале 17 августа встретятся «Шахтер» и «Интер».