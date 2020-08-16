Кевин де Брюйне: Через шесть месяцев футболисты будут сломлены физически и морально

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне высказал серьезные опасения по поводу напряженного графика, в котором вынуждены играть футболисты.

«Это не влияет на нас в краткосрочной перспективе. Но через шесть месяцев мы все будем сломлены физически и морально. На это должны обратить внимание национальные ассоциации, УЕФА и ФИФА. Но да, деньги правят игрой. Как игроки, мы можем только следовать этому», — приводит слова футболиста HLN.

Напомним, из-за пандемии коронавируса европейский футбольный сезон был прерван на несколько месяцев. После рестарта команды вынуждены играть в плотном графике.

На следующей неделе пройдут финалы еврокубков. Решающий матч Лиги чемпионов запланирован на 24 августа, а Лиги Европы - на 22-е.

Большинство ведущих европейских чемпионатов возобновляются уже в середине сентября. В частности, первый тур АПЛ сезона-2020/21 будет сыгран 12 сентября.