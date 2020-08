Защитник «Манчестер Сити» Лапорт раскритиковал судейство после вылета из Лиги чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт раскритиковал работу арбитров в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (1:3).

«Мы все ошибались в этой игре, и я тоже беру на себя ответственность за плохое выступление команды. Но с этим решением судьи сложно согласиться, особенно с учетом важности матча и помощи системы VAR», - написал Лапорт в твиттер.

Just to be clear: I will not hide, I'm a football player but a man foremost, we all made mistakes in this game, and I also take my responsability for the bad team performance tonight. But this decision is hard to accept, especially in a crucial qualifier AND with the help of VAR