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16 августа 14:11
автор: Юрий Нечаев

Магомед Оздоев: «Зенит» показал характер, командный футбол и заслуженно обыграл «Ростов»

Бело-голубые начали сезон с двух побед подряд.

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал победу питерского клуба над «Ростовом» во втором туре РПЛ.

«Игра очень хорошей получилась, хоть и были в ней определенные моменты. Они в большей степени были связаны с тем, как команда входила в игру. Мы показали характер, командный футбол и заслуженно победили. В Ростове всегда играть тяжело, однако «Зенит» продемонстрировал, что может и вдесятером забивать и выигрывать», - цитирует футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» в гостях обыграл «Ростов» со счетом 2:0. Сине-бело-голубые в двух стартовых матчах сезона одержали две победы. Питерцы набрали шесть очков и вместе с ЦСКА и «Локомотивом» возглавили турнирную таблицу.

19 августа в третьем туре чемпионата России «Зенит» на своем поле примет ЦСКА.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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