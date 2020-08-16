«Енисей» на своем поле одержал победу над «Аланией»

В составе красноярского клуба голами отметились Александр Ломакин (10-я минута) и Хуан Лескано (69, 87), у команды из Владикавказа отличились Батраз Хадарцев (15) и Бутта Магомедов (90+2).

Отметим, что на 56-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Алании» Алан Багаев.

После этой игры «Енисей» набрал девять очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ, «Алания» с тремя очками опустилась на 17-е место.

В следующем туре клуб из Красноярска на выезде сыграет против «Текстильщика», а владикавказская команда в гостях встретится с «Нижним Новгородом».

ФНЛ

4-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Алания» (Владикавказ) – 3:2 (1:1)