Левандовски, Мюллер и Коутиньо вошли в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА опубликовала символическую сборную по итогам четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

В команду вошли сразу пять представителей «Баварии», разгромившей «Барселону» со счетом 8:2.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Антони Лопеш («Лион») - Робин Госенс («Аталанта»), Маркиньюс («ПСЖ»), Джошуа Киммих («Бавария») - Жоау Феликс («Атлетико»), Филиппе Коутиньо («Бавария»), Уссем Ауар («Лион»), Серж Гнабри («Бавария») - Мусса Дембеле («Лион»), Роберт Левандовски («Бавария»), Томас Мюллер («Бавария»).

Команда недели в #ЛигаЧемпионов! 🙌



Ведь эти парни были в твоей команде Fantasy Football? pic.twitter.com/4lQnkjEIFq — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 16, 2020

Напомним, в полуфинале турнира 18 августа сыграют «РБ Лейпциг» и «ПСЖ», а днем позже - «Лион» и «Бавария».

Решающий матч Лиги чемпионов состоится 23 августа.