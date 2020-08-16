Васильев назначен на матч «Уфа» - «Спартак», Вилков – на «Тамбов» - «Химки»

18 августа
«Сочи» (Сочи) - «Рубин» (Казань): судья - Владислав Безбородов; VAR - Игорь Панин; инспектор - Фейзудин Эрзиманов.
«Тамбов» (Тамбов) - «Химки» (Московская область): судья - Михаил Вилков; VAR - Владимир Москалев; инспектор - Александр Колобаев.
«Краснодар» (Краснодар) - «Арсенал» (Тула): судья - Сергей Иванов; VAR - Евгений Турбин; инспектор - Владимир Овчинников.
19 августа
«Уфа» (Уфа) - «Спартак» (Москва): судья - Станислав Васильев; VAR - Сергей Карасев; инспектор - Геннадий Куличенков.
«Урал» (Екатеринбург) - «Локомотив» (Москва): судья - Алексей Матюнин; инспектор - Игорь Синер.
«Ахмат» (Грозный) - «Ротор» (Волгоград): судья - Сергей Лапочкин; VAR - Павел Кукуян; инспектор - Гаряфий Жафяров.
«Динамо» (Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону): судья - Николай Волошин; VAR - Кирилл Левников; инспектор - Андрей Бутенко.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва): судья - Виталий Мешков; VAR - Алексей Сухой; инспектор - Юрий Чеботарев.