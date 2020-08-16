«Спартак-2» обыграл «Акрон» и занимает второе место в ФНЛ

В составе красно-белых голом отметился Степан Оганесян (48-я минута).

После этой игры «Спартак-2» набрал десять очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ, уступая «Оренбургу» лишь по дополнительным показателям. «Акрон», имея в активе четыре очка, занимает 15 место.

В следующем туре «Спартак-2» в гостях сыграет против «Иртыша», а «Акрон» на своем поле встретится с «Краснодаром-2».

ФНЛ

4-й тур

«Спартак-2» (Москва) – «Акрон» (Тольятти) – 1:0 (0:0)

Гол: Оганесян, 48.

Удаление: Чудин («Акрон»), 77.