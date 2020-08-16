«Велес» разошелся миром с «Факелом»

Все голы были забиты в первом тайме. Сначала полузащитник гостей Олег Дмитриев (12-я минута) вывел «Факел» вперед. Спустя минуту хавбек московского команды Сейт-Даут Гаракоев сравнял счет.

«Велес» набирает восемь очков и остается на четвертом месте в турнирной таблице, воронежцы идут на 16-й строчке (4 очка).

В следующем туре оба коллектива проведут гостевые встречи – «Велес» сыграет с «Шинником», а «Факел» – со «СКА-Хабаровском».

ФНЛ

4-й тур

«Велес» (Москва) – «Факел» (Воронеж) – 1:1 (1:1)

Голы: Гаракоев, 13 – Дмитриев, 12.