Полузащитник «Шахтера»: Победа в Лиге Европы - цель, к которой все мы стремимся

- Победа в Лиге Европы - цель, к которой все мы стремимся. Нам выпала возможность, мы все это понимаем. Готовим себя к этому и идем вперед шаг за шагом. Надо сделать еще один шаг, прежде чем мы сможем подумать о том, чтобы выиграть второй для «Шахтера» еврокубок и вписать свои имена в историю клуба, - передает слова Патрика пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет завтра в Дюссельдорфе и начнется в 22:00 по московскому времени. В другом полуфинале сегодня встретятся «Севилья» и «Манчестер Юнайтед».