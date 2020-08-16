«Торпедо» уверенно победило в гостях «Краснодар-2»

В составе победителей голы забили полузащитник Равиль Нетфуллин (24-я минута), нападающий Игорь Лебеденко (65), а также защитник Максим Шоркин (71).

Отметим, что на 83-й минуте защитник гостей Виталий Стежко за вторую желтую карточку был удален с поля.

Таким образом, московский клуб одерживает первую победу в новом сезоне ФНЛ и поднимается на 13-е место, набрав пять очков. Краснодарская команда идет на 13-й строчке (4 очка).

В пятом туре «Торпедо» сыграет дома против «Балтики», а «Краснодар-2» встретится в гостях с «Акроном».

ФНЛ

4-й тур