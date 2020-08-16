Роман Пилипчук: После матча с «Акроном» сказал ребятам, что не нужно делать концовки валидольными

- Третья игра за короткий промежуток. Два перелета было. И в Томске тяжелая игра получилась. Хочу поблагодарить ребят. После матча в Томске мы говорили, что ни в коем случае нельзя недооценивать соперника, и я благодарен ребятам за то, что они нас услышали. Рад, что выиграли. Единственное - сказал ребятам, что не нужно делать концовки валидольными. Хотелось бы, чтобы эпизоды в атаке ребята решали, - приводит слова Пилипчука пресс-служба ФНЛ.

Добавим, что после этой игры «Спартак-2» набрал десять очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ, уступая «Оренбургу» лишь по дополнительным показателям. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Иртыша».