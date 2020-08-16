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16 августа 20:20
автор: Владислав Корегин

Анатолий Бышовец: Малком разнообразил игру «Зенита» в атаке за счет индивидуальных действий

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец оценил игру полузащитника «Зенита» Малкома.

– Малком разнообразил игру «Зенита» в атаке за счет индивидуальных действий. Он идет в дриблинг, обыгрывает соперников. Из-за этого сразу меняется структура обороны, появляются свободные пространства. Ему нужно по примеру Халка сочетать индивидуальную игру с взаимодействием с партнерами. Это хорошее приобретение «Зенита», – цитирует Бышовца «РИА Новости».

23-летний Малком перешел в петербургский клуб 2 августа 2019 года из «Барселоны» за 40 миллионов евро. В общей сложности он провел за российскую команду 18 матчей, забил четыре гола и отдал три ассиста.

После двух туров нового сезона РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков.

источник: «РИА Новости»
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