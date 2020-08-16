В понедельник «Ахмат» внесет Мелкадзе и Быстрова в заявку на сезон

«Вечером команда провела первую после возвращения из Москвы тренировку. Перед началом работы коллектив приветствовал новичков – Георгия Мелкадзе и Марата Быстрова. В понедельник футболисты будут внесены в заявку команды на сезон», - говорится в сообщении пресс-службу грозненской команды.

Напомним, что в минувшую пятницу нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе перешел в «Ахмат» на правах аренды до конца сезона, а Быстров в воскресенье подписал с грозненским клубом контракт на два года.