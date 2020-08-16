Николай Ларин: Игроки «Чертаново» достойны больших зарплат, которые невозможны в нашей команде

– Поступило предложение от «Крыльев», и мы согласились, футболисты тоже согласились – все очень просто и банально. Нам нужны деньги, чтобы играть в ФНЛ, а самарцы ставят задачу выйти в Премьер-лигу. Футболисты у нас сильные, амбициозные, они достойны больших зарплат, которые в «Чертаново» невозможны, – цитирует Ларина ТАСС.

Напомним, что этим летом «Крылья Советов» пополнились сразу восемью футболистами «Чертаново» – вратарем Иваном Ломаевым, защитником Александром Солдатенковым, полузащитниками Юрием Горшковым, Максимом Витюговым, Данилой Пруцевым и Романом Ежовым, а также нападающими Дмитрием Цыпченко и Владиславов Сарвели. Также самарский клуб пригласил Игоря Осинькина на должность главного тренера команды.

В минувшем сезоне «Чертаново» финишировал на третьем месте в турнирной таблице.