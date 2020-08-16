Игорь Лебеденко: С психологической точки зрения победа над «Краснодаром-2» очень важна для «Торпедо»

- Давно не выигрывали, болельщики соскучились, это чуть напрягало, поэтому будем надеется, что груз ответственности немного спадет, команда раскрепостится и будет показывать свою лучшую игру. Мы будем стараться во всяком случае. С психологической точки зрения, мне кажется эта победа очень важна, тем более, на выезде. Спасибо болельщикам, которые приехали на эту игру в таком количестве. Они долго ждали и заслужили эту победу, - сказал Лебеденко в интервью пресс-службе «Торпедо», видео которого опубликовано в официальном аккаунте клуба в Facebook.

Добавим, что «Торпедо» одержало первую победу в новом сезоне ФНЛ и, набрав пять очков, поднялось на 13-е место в турнирной таблице первенства. В следующем туре московская команда сыграет дома против «Балтики».