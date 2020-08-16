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16 августа 21:35
автор: Виктор Шарафудинов

Антонио Конте: «Интер» уважает «Шахтер»

Завтра миланский клуб сыграет с «горняками» в полуфинале Лиги Европы.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте провел пресс-конференцию накануне полуфинального матча Лиги Европы против украинского «Шахтера».

«Интер» уважает «Шахтер», – цитирует слова Конте Football Italia. – В «Шахтере» много талантливых игроков, и в течение нескольких лет клуб доказывал, что, даже меняя тренеров и футболистов, способен качественно проводить перестройку и оставаться на высоком уровне.

Я помню, как я противостоял «Шахтеру» в качестве главного тренера «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Вместе мы выбили из турнира «Челси», который в тот момент был действующим победителем турнира. В те времена у них были футболисты, которые не были хорошо известны в Европе, но потом о них заговорили все. Я имею ввиду Генриха Мхитаряна, Дарио Срну, Пятова и других.

Снимаю перед «Шахтером» и его руководством шляпу за умение находить таланты. Думаю, они постараются использовать свои сильные стороны и будут стараться поймать нас на контратаках, используя прессинг.

Луиш Каштру заслуживает уважения, поскольку смог убедить талантливых игроков упорно работать на благо команды. Не так уж и легко уговорить атакующих полузащитников и нападающих сосредоточенно работать в обороне.

Вселяет ли в меня «Шахтер» больше страха, чем «Байер»? Понимаете, в моем словаре нет слова «страх». Как я уже сказал, мы уважаем «Шахтер», и это сильнейшая команда, из тех с которыми мы встречались в Лиге Европы в нынешнем сезоне, однако мы покажем, что оказались в полуфинале не просто так и будем изо всех сил сражаться за выход в финал, цепляясь зубами и когтями за эту возможность. Я буду счастлив, если «Интер» выиграет трофей».

Полуфинал Лиги Европы «Интер» – «Шахтер» состоится завтра 17 августа в Дюссельдорфе.

Сегодня в Кельне в первом матче 1/2 финала встретятся «Севилья» и «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

источник: Football Italia
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