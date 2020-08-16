Антонио Конте: «Интер» уважает «Шахтер»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте провел пресс-конференцию накануне полуфинального матча Лиги Европы против украинского «Шахтера».

«Интер» уважает «Шахтер», – цитирует слова Конте Football Italia. – В «Шахтере» много талантливых игроков, и в течение нескольких лет клуб доказывал, что, даже меняя тренеров и футболистов, способен качественно проводить перестройку и оставаться на высоком уровне.

Я помню, как я противостоял «Шахтеру» в качестве главного тренера «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Вместе мы выбили из турнира «Челси», который в тот момент был действующим победителем турнира. В те времена у них были футболисты, которые не были хорошо известны в Европе, но потом о них заговорили все. Я имею ввиду Генриха Мхитаряна, Дарио Срну, Пятова и других.

Снимаю перед «Шахтером» и его руководством шляпу за умение находить таланты. Думаю, они постараются использовать свои сильные стороны и будут стараться поймать нас на контратаках, используя прессинг.

Луиш Каштру заслуживает уважения, поскольку смог убедить талантливых игроков упорно работать на благо команды. Не так уж и легко уговорить атакующих полузащитников и нападающих сосредоточенно работать в обороне.