Роман Авдеев: Уверен, что с Игнашевичем «Торпедо» может прогрессировать

- Да, уверен, что с этим тренером команда может прогрессировать. У меня вопросов к Игнашевичу нет - он выполнил задачу на прошлый сезон, хотя понятно, что эмоционально он был непростым и его завершение было неудачным, плюс была пандемия.

Задачу, которая ставилась перед Игнашевичем, он на 100% выполнил. В начале этого сезона было две ничьих и поражение в трех играх. Делать выводы (на этом этапе) просто смешно. Я с мнением болельщиков знаком и с удовольствием с ними общаюсь, но я его не разделяю, - передает слова Авдеева ТАСС.

Напомним, что в минувший четверг часть фанатов «Торпедо» в Instagram обратилась к Игнашевичу с призывом уйти в отставку.

В воскресенье «Торпедо» обыграло «Краснодар-2» (3:0) и одержало первую победу в новом сезоне ФНЛ. Набрав пять очков, клуб поднялся на 13-е место в турнирной таблице первенства. В следующем туре московская команда сыграет дома против «Балтики».