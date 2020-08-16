ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 августа 22:40
автор: Владислав Корегин

Игорь Осинькин: Мы готовились к сложной и трудной игре против «Чайки»

Главный тренер «Крылья Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча четвертого тура Футбольной национальной лиги с «Чайкой» (3:0).

– Мы готовились к сложной и трудной игре. По первому тайму у «Крыльев» не было того преимущества, которое могло превратиться в крупную победу с легкой концовкой. Было достаточно сложно, соперник провел несколько быстрых атак. Пусть они были и без моментов, нам нужно было на это отреагировать. Постепенно мы понимаем, как надо играть, привыкаем к определенным вещам, – цитирует Осинькина официальный сайт ФНЛ.

Напомним, что в матче четвертого тура «Крылья Советов» нанесли домашнее поражение «Чайке» со счетом 3:0. Полузащитник самарцев Антон Зиньковский оформил дубль, отличившись на 33-й и 55-й минутах. На 49-й ворота хозяев поразил защитник Сергей Божин.

Таким образом, самарский клуб набрал семь очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Осинькина сыграют дома с «Оренбургом».

источник: ФНЛ
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В «Рубине» появился футболист из Южной КореиПервый турецкий кроссовер TOGG выйдет на рынок Европы в 2022 годуПервые топ-матчи и укороченный уик-энд. Главное о 2-м туре РПЛТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЖурнал Maxim назвал самую сексуальную россиянкуВсплыла неожиданная правда о драке Широкова с арбитром
Sky Sports: Куман является фаворитом на назначение новым главным тренером «Барселоны»
Бывший защитник каталонцев с 2018 года работает с национальной сборной Нидерландов.
16.08.2020 22:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Игорь Осинькин: Мы готовились к сложной и трудной игре против «Чайки»
Главный тренер «Крылья Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча четвертого тура Футбольной национальной лиги с «Чайкой» (3:0).
16.08.2020 22:40
Футбол
автор: Владислав Корегин
В «Барселоне» опровергли слухи о возможном уходом Месси
Среди претендентов на аргентинца СМИ называли «Манчестер Сити» и миланский «Интер».
16.08.2020 22:34
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Манчестер Юнайтед» может отказаться от покупки Дугласа Косты из-за частых травм игрока
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста может не перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.
16.08.2020 22:27
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тренер «Томи» Баскаков: Пока фортуна не на нашей стороне
Главный тренер «Томи» Василий Баскаков обратился к болельщикам клуба после ничьи в матче четвертого тура Футбольной национальной лиги с «Иртышом» (1:1).
16.08.2020 22:08
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Жирона» во второй раз обыграла «Альмерию» и вышла в финал плей-офф за выход в примеру
За повышение в классе также борются «Эльче» и «Сарагоса».
16.08.2020 21:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Балтика» победила «Шинник» и возглавила турнирную таблицу первенства ФНЛ
Футболисты «Балтики» одержали домашнюю победу над «Шинником» (2:0) в матче четвертого тура Футбольной национальной лиги.
16.08.2020 21:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
Роман Авдеев: Уверен, что с Игнашевичем «Торпедо» может прогрессировать
Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что доверяет главному тренеру команды Сергею Игнашевичу.
16.08.2020 21:50
Футбол
Жером Боатенг: Сейчас я наслаждаюсь каждой секундой в «Баварии»
Центральный защитник «Баварии» Жером Боатенг поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов, а также оценил свою нынешнюю форму.
16.08.2020 21:37
Футбол
автор: Владислав Корегин
Антонио Конте: «Интер» уважает «Шахтер»
Завтра миланский клуб сыграет с «горняками» в полуфинале Лиги Европы.
16.08.2020 21:35
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика