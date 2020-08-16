Игорь Осинькин: Мы готовились к сложной и трудной игре против «Чайки»

– Мы готовились к сложной и трудной игре. По первому тайму у «Крыльев» не было того преимущества, которое могло превратиться в крупную победу с легкой концовкой. Было достаточно сложно, соперник провел несколько быстрых атак. Пусть они были и без моментов, нам нужно было на это отреагировать. Постепенно мы понимаем, как надо играть, привыкаем к определенным вещам, – цитирует Осинькина официальный сайт ФНЛ.

Напомним, что в матче четвертого тура «Крылья Советов» нанесли домашнее поражение «Чайке» со счетом 3:0. Полузащитник самарцев Антон Зиньковский оформил дубль, отличившись на 33-й и 55-й минутах. На 49-й ворота хозяев поразил защитник Сергей Божин.

Таким образом, самарский клуб набрал семь очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Осинькина сыграют дома с «Оренбургом».