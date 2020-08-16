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16 августа 22:58
автор: Виктор Шарафудинов

Sky Sports: Куман является фаворитом на пост главного тренера «Барселоны»

Бывший защитник каталонцев с 2018 года работает с национальной сборной Нидерландов.

Британский телеканал Sky Sports утверждает, что 57-летний голландец Рональд Куман является главным претендентом на назначение новым главным тренером «Барселоны».

В четвертьфинале Лиги чемпионов каталонцы уступили «Баварии» с унизительным результатом 2:8, и СМИ ждут скорого увольнения Кике Сетьена.

Кандидатура Кумана является приоритетом для президента сине-гранатовых Жозепа Бартомеу, однако «Барселоне» еще только предстоит договориться о компенсации с Королевским футбольным союзом Нидерландов.

Голландская сборная завоевала право сыграть на Евро-2020, который был перенесен на лето следующего года из-за пандемии коронавируса. Бартомеу впервые говорил с 57-летним тренером оранжевых о переходе в «Барселону» еще минувшей зимой после увольнения Эрнесто Вальверде, однако тогда Куман ответил отказом, мотивируя свое решение желанием выступить с национальной сборной Нидерландов на чемпионате Европы.

Также «Барселона» по-прежнему проявляет интерес к бывшему тренеру «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, однако назначение аргентинца маловероятно, поскольку в прошлом он работал с «Эспаньолом» и будет негативно встречен на «Камп Ноу» СМИ и болельщиками.

С 1989 по 1995 годы Куман играл за «Барселону» на позиции центрального защитника и был признанным мастером штрафных ударов своего времени, забив за каталонский клуб 88 голов в 264 матчах. Завершив карьеру футболиста, он работал в «Барселоне» помощником Луи Ван Гала с 1998 по 2000 годы.

источник: Sky Sports
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