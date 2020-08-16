ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 августа 23:11
автор: Владислав Корегин

Магомед Адиев: «Крыльев Советов» выглядели во всех фазах быстрее нас

Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев прокомментировал поражение команды от «Крыльев Советов» (0:3) в матче четвертого тура Футбольной национальной лиги.

– Заслуженное поражение. Соперник выглядел во всех фазах быстрее нас. Особенно во втором тайме. Нам не хватило свежести. Хотя у соперника была тоже третья игра. Нам нужно разбираться, почему так произошло. Сегодня большая группа футболистов выпала из игры, поэтому есть над чем подумать, – цитирует Адиева официальный сайт ФНЛ.

Напомним, что в матче четвертого тура «Чайка» потерпела домашнее поражение от «Крыльев Советов». В составе самарцев голами отметились полузащитник Антон Зиньковский (33-я и 55-я минуты) и защитник Сергей Божин (49).

«Чайка» с двумя очками занимает 20-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.

22 августа «Чайка» сыграет дома с «Волгарем».

источник: ФНЛ
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Что нужно знать, чтобы слить бензин из автомобиля?Камила Валиева будет участвовать в прокатах среди взрослых«Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги чемпионовТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЖурнал Maxim назвал самую сексуальную россиянкуГлушаков предложил свои услуги двум клубам
Тренер дортмундской «Боруссии» подтвердил факт переговоров с форвардом «Реала» Рейньером
Главный тренер «Боруссии» из Дортмунда Люсьен Фавр рассказал о том, что в летнее межсезонье команду может пополнить нападающий мадридского «Реала» Рейньер.
17.08.2020 00:20
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» и в шестой раз вышла в финал Лиги Европы
«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» и в шестой раз вышла в финал Лиги Европы
В пяти предыдущих случаях клуб из Андалусии неизменно завоевывал Кубок УЕФА.
16.08.2020 23:56
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Источник: «Ювентус» достиг принципиальной договоренности с защитником «Аталанты» Хатебуром
Правый защитник «Аталанты» Ханс Хатебур близок к переходу в «Ювентус».
16.08.2020 23:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кейлор Навас не поможет «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг»
В матче против «Аталанты» голкипер был заменен на 79-й минуте.
16.08.2020 23:38
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ляказетт находится в шорт-листе «Ювентуса»
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может перейти в один из клубов чемпионата Италии.
16.08.2020 23:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
Магомед Адиев: «Крыльев Советов» выглядели во всех фазах быстрее нас
Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев прокомментировал поражение команды от «Крыльев Советов» (0:3) в матче четвертого тура Футбольной национальной лиги.
16.08.2020 23:11
Футбол
автор: Владислав Корегин
Sky Sports: Куман является фаворитом на пост главного тренера «Барселоны»
Бывший защитник каталонцев с 2018 года работает с национальной сборной Нидерландов.
16.08.2020 22:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Игорь Осинькин: Мы готовились к сложной и трудной игре против «Чайки»
Главный тренер «Крылья Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча четвертого тура Футбольной национальной лиги с «Чайкой» (3:0).
16.08.2020 22:40
Футбол
автор: Владислав Корегин
В «Барселоне» опровергли слухи о возможном уходом Месси
Среди претендентов на аргентинца СМИ называли «Манчестер Сити» и миланский «Интер».
16.08.2020 22:34
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Манчестер Юнайтед» может отказаться от покупки Дугласа Косты из-за частых травм игрока
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста может не перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.
16.08.2020 22:27
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика