Магомед Адиев: «Крыльев Советов» выглядели во всех фазах быстрее нас

– Заслуженное поражение. Соперник выглядел во всех фазах быстрее нас. Особенно во втором тайме. Нам не хватило свежести. Хотя у соперника была тоже третья игра. Нам нужно разбираться, почему так произошло. Сегодня большая группа футболистов выпала из игры, поэтому есть над чем подумать, – цитирует Адиева официальный сайт ФНЛ.

Напомним, что в матче четвертого тура «Чайка» потерпела домашнее поражение от «Крыльев Советов». В составе самарцев голами отметились полузащитник Антон Зиньковский (33-я и 55-я минуты) и защитник Сергей Божин (49).

«Чайка» с двумя очками занимает 20-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.

22 августа «Чайка» сыграет дома с «Волгарем».