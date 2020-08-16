Ляказетт находится в шорт-листе «Ювентуса»

Как сообщает Sky Sports, в услугах 29-летнего француза заинтересован «Ювентус», собирающийся усилить атакующую линию команды в летнее межсезонье.

Отмечается, что помимо форварда «Арсенала», туринский клуб следит Раулем Хименесом («Вулверхэмптон»), Дуваном Сапатой («Аталанта») и Альваро Моратой («Атлетико»).

Ляказетт перешел в лондонский клуб в июле 2017 года из «Лиона» за 53 миллиона евро. В минувшем сезоне он принял участие в 39 матчах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с «канонирами» рассчитан до конца июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 48 миллионов евро.